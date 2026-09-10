Trendyol 1. Lig'de Hikmet Karaman cephesinde peş peşe iki gelişme yaşandı.

Iğdır FK, futbol direktörlüğü görevini yürüten Karaman ile yollarını ayırırken tecrübeli teknik adamın yeni kulübü de kısa süre içerisinde açıklandı.

IĞDIR FK'DAKİ FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNDEN AYRILDI

Iğdır FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Görev süresi boyunca kulübün sportif yapılanmasına, takımın gelişimine ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara katkılar sunan Hikmet Karaman'a özverisi, profesyonelliği ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Alagöz Holding Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak göstermiş olduğu gayret ve katkıları her zaman saygıyla hatırlayacağız. Hikmet Karaman'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Hikmet Karaman."

YENİ ADRESİ ESENLER EROKSPOR

Iğdır FK'den ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni adresi de belli oldu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Karaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Esenler Erokspor'un açıklaması ise şu şekilde:

"Kulübümüz Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."