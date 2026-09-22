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ÖSYM tarafından 14 Eylül’de açıklanan 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları, sağlık sektöründeki personel krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlık dalı değişikliği için açılan toplam 1.508 kontenjanın yalnızca 46’sı dolarken, kadroların yüzde 97’ye yakını boş kaldı.

Hekimlerin; yoğun hasta popülasyonu, nöbet yükü, fiziksel yorgunluk ve malpraktis riski gibi nedenlerle tercih etmediği çocuk sağlığı, aile hekimliği, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile beyin ve sinir cerrahisi branşlarında kontenjanlar yine dolmadı.

İSTANBUL'DA TABLO VAHİM

BirGün'de yer alan habere göre en fazla boş kontenjanın görüldüğü alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları oldu. Son 5 yıldır TUS sınav sonuçlarında yaşanan benzer tablonun tekrarlandığı branşta durum şöyle şekillendi:

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Açılan 456 kontenjandan yalnızca 8’i doldu; kadroların yaklaşık yüzde 98,2’si boş kaldı.

AİLE HEKİMLİĞİ

Açılan 256 kontenjandan sadece 11’i dolarken, 245 kontenjan boş kaldı.

İstanbul’daki bazı hastanelerde aile hekimliği kontenjanlarının tamamına yakını boş kaldı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan 34 kontenjanın yalnızca 1'i dolarken (33 boş), İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise 23 kontenjanın tamamı boş kaldı.

"GELECEKTE AMELİYATLARI KİM YAPACAK?"

Genel cerrahi ve acil tıp gibi hayati müdahale alanlarında da hekimler uzmanlık değişikliği tercihinde bulunmadı. Açılan kadro sayıları ve doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

GENEL CERRAHİ

Açılan 192 kontenjanın sadece 3’ü doldu.

ACİL TIP

127 kontenjanın yalnızca 4’ü dolarken, 123 kontenjan boş kaldı.

ÇOCUK CERRAHİSİ

92 kadronun yalnızca 1’i tercih edildi.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Açılan 90 kontenjanın sadece 1’i doldu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki çok sayıda hastanede acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi ve aile hekimliği kontenjanlarına hiç yerleşme olmadı.

"3 KEZ İLAN EDİLDİ, 3 KEZ TERCİH EDİLMEDİ"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, uzmanlık dalı değişikliği uygulamasının hekimlere ek bir tercih olanağı sunmasına rağmen tablonun değişmediğini vurguladı:

"Boş kalan yerler boş kalmaya devam ediyor. Buradaki trajik durum sürüyor. İlk kontenjanlar açıldığında bu branşlar boş kaldı, ek yerleştirmede de boş kaldı, branş değişikliğinde bile halen boş kalıyor. Yani 3 kez ilan edilmiş 3 kez tercih edilmemiş demektir. Buradaki problemlerin bilimsel olarak ele alınması lazım."

Bazı uzmanlık alanlarının Türkiye’nin sağlık hizmeti ihtiyacı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten İlhan, sorunların bilimsel ve rasyonel biçimde ele alınması, bu branşların tercih edilmeme nedenlerinin araştırılarak hekimlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.