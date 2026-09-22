Kaynak: Haber Merkezi

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SPK fonlardaki fiyat hareketliliğini fark ediyor ve bilgi verdiği bakan Şimşek başkanlığındaki komite

aralık 2025’te çalışma grubu oluşturuyor. 28 ağustos 2026’ya kadar yatırımcının uyarılmasına

gerek bile duyulmuyor. Para yatırmaya devam eden vatandaş, göz göre göre batağa sürükleniyor.

NEDEN BU KADAR BEKLENDİ?

Yatırım fonlarında patlak veren likidite krizi, manipülasyon ve yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren tasfiye süreci bilinmezlerle dolu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “SPK olağandışı fiyat hareketlerinin 2025 yılının son çeyreğinde görüldüğünü söylüyor. Konu 2 Aralık 2025’te Mehmet Şimşek’in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nin önüne geliyor. 3 Aralık’ta çalışma grubu kuruluyor. Buna rağmen düzenleme 28 Ağustos 2026’da geliyor. Bu yaklaşık dokuz aylık sürede ne beklendi?” diye sordu.

RİSKLİ OLDUĞUNU NASIL BİLECEKLER?

Kış, Şimşek’e şu soruları yöneltti: Bakanlık biliyorsa, neden vatandaş uyarılmadı? Vatandaşın önünde SPK’nın son yaptığı açıklamalar yoktu. Vatandaş devletin denetlediği, yasal olarak faaliyet gösteren bir sisteme parasını yatırdı. Riskli yapı bilinirken fonlara yeni para ve yeni yatırımcı girişinin sürmesine neden izin verildi? 2 Aralık 2025 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında riskli olduğu değerlendirilen fonların toplam büyüklüğü ne kadar arttı. Bu fonlara kaç yeni yatırımcı girdi ve ne kadar yeni para yatırıldı. Bunlar yaşanırken denetçi neredeydi?

OLUŞAN ZARARI KİM KARŞILAYACAK?

Vatandaşa ‘sorun yönetilebilir’ söylendiğini ancak önce üç ay denen tasfiye süresinin altı aya çıkartıldığını belirten Gülcan Kış, “İnsanlar parasını ne zaman alacağını, ne kadarını alacağını ve zarar edip etmeyeceğini bilmek istiyor. Vatandaş fonunu satmak istiyor, parasına ulaşamıyor.

Tasfiye süresi uzuyor. Portföydeki varlıklar satılırken değer kaybı yaşanma ihtimali bulunuyor. Sayın Şimşek, bunu ne zaman öğrendiniz ve neden zamanında müdahale etmediniz? Sorumlular kim? Vatandaşın parasını ve zararını kim karşılayacak?” sorusuna cevap istedi.