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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temasları kapsamında New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde konuştu.

‘YENİ BİR SOLUK KAZANDIRMIŞTIR’

Bölgesel ve küresel krizlerin Ankara ile Washington arasında yakın bir diyalog gerektirdiğini vurguladı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına güçlü bir giriş yapıldığını belirten Erdoğan, Başkan Trump ile yürütülen samimi diyaloğun ve Trump'ın temmuz ayındaki Ankara ziyaretinin köklü müttefikliği pekiştirerek ilişkilere yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Erdoğan, "Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır” dedi.

ERDOĞAN 24 YILLIK EKONOMİ BÜYÜMEYİ ANLATTI

Türkiye'nin Suriye, Irak, Kafkasya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerle kazan-kazan prensibine dayalı güçlü bağları bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, son 24 yıllık ekonomik büyüme verilerini paylaştı. Erdoğan, “Türkiye'nin ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3 bin 600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibarıyla inşallah 20 bin doları aşacak” ifadelerini kullandı.

2023 depreminin ardından üç yıl içinde enkazın kaldırıldığını ve 455 binden fazla konutun depremzedelere teslim edildiğini belirten Erdoğan, bu başarıların Türkiye ekonomisinin şoklara karşı ne kadar dirençli olduğunu ve kendisine güvenen yatırımcıları hiçbir zaman yarı yolda bırakmadığını gösterdiğini söyledi.

‘HAMDİ (ULUKAYA) SENİ BEKLİYORUZ’

Nisan ayında duyurulan yatırım paketinin dünyanın en rekabetçi teşviklerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, yatırımcılar için Kurumlar Vergisi'nin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e düşürüldüğünü ve transit ticaret kazançlarına Türkiye genelinde muafiyet getirildiğini anlattı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki 'gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin'. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına görevler düşüyor. Sizlerden, Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Hamdi (Ulukaya) seni bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var."