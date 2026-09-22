Elazığ semalarında gece saatlerinde ortaya çıkan yarım ay, yakın görünümü ve oluşturduğu manzarayla dikkat çekti.
Elazığ semalarında gizemli görüntü
Elazığ’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay, ortaya çıkardığı görüntüyle dikkatleri üzerine çekti.Kaynak: İHA
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Gökyüzünü süsleyen ay, kentte vatandaşların ilgisini çeken güzel görüntüler oluşturdu.
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Gece karanlığında gökyüzünü süsleyen yarım ay, kentte güzel manzaralar oluştururken, ayın yakın görünümü gökyüzüne ayrı bir güzellik kattı.
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Elazığ semalarında görülen ay, vatandaşların da ilgisini çekti.
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O anlar objektiflere yansıdı.
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