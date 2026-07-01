Kaynak: Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi ile gündemde olan komedyen Deniz Göktaş'ı ağır sözlerle hedef aldı.

Partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Destici, Göktaş'ın bir anda parlatıldığını ve sosyal medyada gündeme geldiğini söyleyerek, "Bir anda çok izlenir duruma getirildi. Bu bir proje midir, kendiliğinden mi oluşmuştur elbette açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum; herkes stand-up yapabilir. Bu stand-up içerisinde siyasileri de mizah edebilir, önemli iş adamlarını, sanatçıları da mizah edebilir. Toplumun önünde olan herkesi de mizah edebilir. Toplumsal olayları gündeme alabilir. Ülke gündemini değerlendirebilir. Bunların mizahını yapabilir. Bütün bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur" dedi.

"O DİLİ KOPARIRIZ"



Destici sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burasıdır. Sen sadece Türkiye’deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kuran-ı Kerim’e dil uzatamazsın. Onu mizah edemezsin, onu hafifletemezsin. Onunla tabiri caizse eğlenemezsin ve eğlendiremezsin. Bizim ifade etmek istediğimiz budur. Sen benim kutsalıma dil uzatırsan, biz o dili koparırız."