Gram altının geleceği rakamı açıkladı: Tuna Kaya ‘yeni zirve’ dedi

"Kıymetli metallerin düşeceği yönündeki bu algı tamamen abartılıyor. Büyük emtia döngülerinde bu tarz teknik kesişmeler arkadan gelen, gecikmeli göstergelerdir. Küresel sistemde stagflasyon riski bu kadar yüksekken, merkez bankaları harıl harıl fiziki altın toplamaya devam ederken bu grafikler kalıcı bir çöküş getirmez. Kısa vadeli baskılanma görsek bile, benim gözümde bu durum sadece büyük balinaların mal toplamak için kullandığı bir 'silkeleme operasyonudur'. Nakit kraldır ama sadece doğru zamanda doğru enstrümana geçmek için. Panikle altını satan kaybeder, asıl kazanan uzun vadeli biriktirendir."