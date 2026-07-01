Altın piyasasında hem ons hem de gram bazında yaşanan küresel düşüş trendi, teknik analizlerde "ayı piyasası" habercisi olarak bilinen "Ölümcül Kesişme" (Death Cross) tartışmalarını beraberinde getirdi. Piyasada ciddi bir panik havası estirilirken, ünlü ekonomist Tuna Kaya yatırımcılara hayati bir "soğukkanlılık" çağrısında bulundu.
Gram altının geleceği rakamı açıkladı: Tuna Kaya ‘yeni zirve’ dedi
Altın fiyatlarında hem ons hem de gram bazında yaşanan geri çekilmeler ve teknik analizdeki "Ölümcül Kesişme" (Death Cross) iddiaları yatırımcıda panik yarattı. Ünlü ekonomist Tuna Kaya ise ezberleri bozarak, "Bu bir çöküş değil” diyerek gram altın için inanılmaz bir yıl sonu zirve tahmini verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Geri çekilmelerin kalıcı bir çöküş getirmeyeceğini belirten Kaya, yaşanan durumun arkasında büyük oyuncuların bir tuzağı olduğunu iddia etti.
50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmesi olarak bilinen Death Cross göstergesinin piyasada kasıtlı olarak bir korku iklimi yaratmak için kullanıldığını söyleyen Tuna Kaya, durumu şöyle özetledi:
"Kıymetli metallerin düşeceği yönündeki bu algı tamamen abartılıyor. Büyük emtia döngülerinde bu tarz teknik kesişmeler arkadan gelen, gecikmeli göstergelerdir. Küresel sistemde stagflasyon riski bu kadar yüksekken, merkez bankaları harıl harıl fiziki altın toplamaya devam ederken bu grafikler kalıcı bir çöküş getirmez. Kısa vadeli baskılanma görsek bile, benim gözümde bu durum sadece büyük balinaların mal toplamak için kullandığı bir 'silkeleme operasyonudur'. Nakit kraldır ama sadece doğru zamanda doğru enstrümana geçmek için. Panikle altını satan kaybeder, asıl kazanan uzun vadeli biriktirendir."
Yatırımcıların "Altın daha ne kadar düşecek?" sorusuna rakamlarla yanıt veren Kaya, Fed'in çok agresifleştiği ve jeopolitik risklerin aniden bittiği en kötü senaryodaki dip beklentilerini paylaştı:
Ons Altın Dip Tahmini: 3.600 - 3.800 dolar bandı ana destek bölgemizdir. 4.000 dolar seviyesi çok kritik bir psikolojik eşik. Bu bölge anlık ihlal edilirse en fazla 3.500 dolara iğne atar ve oradan çok sert tepkiyle yükselir.
Gram Altın Dip Tahmini: İçeride gram altını sadece ons değil, dolar/TL kuru da besliyor. Her şeyin ters gittiği en kötü senaryoda gram altında görülebilecek en dip bölge 5.450 - 5.500 TL bandıdır. Özellikle 5.700 TL altı, arkasından el sallayan treni yakalamak için kaçırılmayacak dev bir alım fırsatıdır. Buralar tabandır.
Yılın ikinci yarısında rüzgarın tamamen tersine döneceğini belirten Kaya, portföylerin en az yüzde 20-30'unda mutlaka altın bulundurulması gerektiğini vurgulayarak iki farklı yükseliş senaryosu çizdi:
1. Senaryo (Normalleşme ve Faiz İndirimleri): Küresel faiz indirim döngüsünün oturmasıyla yukarı yönlü hareket hızlanır. Ons altında yükseliş trendinin teyit edilmesi için 4.300 doların üzerinde kalıcı kapanışlar görmeliyiz. Bu durumda yıl sonuna doğru kademeli olarak 5.500 - 6.000 dolar bandının kapısı aralanır.
2. Senaryo (Ekstrem Kriz ve Stagflasyon): Dünyada jeopolitik gerilimlerin patlaması ya da küresel ekonominin stagflasyon sarmalına girmesi halinde merkez bankaları panik alımlarına başlayacaktır. Bu ekstrem senaryoda zirve tahminleri; ons altında 6.500 - 7.000 dolar, gram altında ise 11.000 - 13.000 TL seviyeleridir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.