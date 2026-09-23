Kaynak: Haber Merkezi

Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün Discord topluluğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinden başlayan tartışma büyüyor.

Yayımlanan ekran görüntülerine dayanan haberlere göre profil fotoğrafında Atatürk'ün gerçek bir portresini kullanan Türk oyuncu sunucudan uzaklaştırıldı.

Kullanıcının itirazı üzerine moderatör, yasağın kaldırılması için gerçek Atatürk fotoğrafının değiştirilmesini istedi. Oyunun içerisindeki Atatürk görselinin kullanılabileceği ise belirtildi.

MODERASYONUN GEREKÇESİ TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesine moderasyon tarafından yapılan tarihsel değerlendirmeler de neden oldu.

Paylaşılan yazışmalarda bir moderatör, Atatürk'ü "tartışmalı" kabul ettiklerini belirterek 1915 olayları ve İttihat ve Terakki üzerinden gerekçelendirmelerde bulundu. Sonraki moderasyon açıklamasında ise Atatürk'ün "tartışmalı ve kutuplaştırıcı bir tarihi figür" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Karar Türk oyuncular arasında tepkiye neden olurken sosyal medyada ve oyun platformlarında boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

EMRAH SAFA GÜRKAN DA BOYKOTA KATILDI

Tarihçi ve yayıncı Emrah Safa Gürkan da tartışmaya dahil olarak oyunu boykot edeceğini açıkladı.

Gürkan, “6000'den fazla saatim var. Diğer oyunlarını saymıyorum bile. Açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. Bu hostile tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam.” ifadelerini kullandı.