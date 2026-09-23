Çin merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, küresel yapay zekâ rekabetinin hız kazandığı dönemde veri merkezi yatırımlarını genişletiyor.
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak
Çin merkezli dev şirket Alibaba, önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini oluşturacak. Şirket ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki veri merkezi altyapısını genişletmeyi ve yapay zekâ alanındaki donanım ve yazılım yatırımlarını artırmayı planlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerdeki bulut altyapısını büyütmeye hazırlanıyor.
Alibaba yöneticisi Li Feifei, şirketin Hangzhou kentinde düzenlediği Apsara konferansında gelecek döneme ilişkin planları açıkladı.
Buna göre şirket, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini faaliyete geçirecek.
Şirketin genişleme planı bu üç ülkeyle sınırlı kalmayacak.
Alibaba, Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong’daki veri merkezi varlığını da büyütmeyi hedefliyor.
Bu yatırımların, Alibaba’nın yerelleştirilmiş bulut ve yapay zekâ hizmetleri sunma kapasitesini geliştirmesi amaçlanıyor.
Alibaba, veri merkezi yatırımlarının yanı sıra yeni bir yapay zekâ çip serisini de tanıttı.
Şirket, söz konusu çiplerin Çin’in en güçlü yapay zekâ çipleri olduğunu ve yeni nesil yapay zekâ modellerinin eğitilmesi amacıyla geliştirildiğini belirtti.
Şirket ayrıca mevcut açık ağırlıklı modellerden çok daha büyük ölçekte, 5 trilyon ila 10 trilyon parametre içeren yeni temel modeller üzerinde eğitim yaptığını açıkladı.
Alibaba’nın donanım ve yazılım yatırımlarının arkasındaki uzun vadeli hedeflerden biri ise 2032 yılına kadar dünya genelinde 20 gigavat kapasiteye sahip bir veri merkezi ağı oluşturmak.
Alibaba, yapay zekâ çalışmalarında dijital altyapıyı temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.
Şirket aynı zamanda Çin’de yapay zekâ alanına en yüksek harcama yapan şirketler arasında bulunuyor.
Şirket 2025 yılında, üç yıllık dönemde yapay zekâya 53 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.
Alibaba, o tarihten itibaren sermaye harcamalarının yükselmeyi sürdüreceğine yönelik açıklamalarda da bulunmuştu.
Alibaba’nın yeni yatırım planları, şirketin Asya dışındaki pazarlarda faaliyet gösteren Amazon ve Alphabet gibi rakipleriyle rekabetini daha geniş bir coğrafyaya taşıyor.
Bulut bölgesi, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarının veri merkezlerini belirli coğrafi alanlarda topladığı altyapı bölgelerini ifade ediyor.
Bir bulut bölgesi, bir veya birden fazla veri merkezinden meydana gelebiliyor.