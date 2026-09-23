Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak

Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak

Çin merkezli dev şirket Alibaba, önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini oluşturacak. Şirket ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki veri merkezi altyapısını genişletmeyi ve yapay zekâ alanındaki donanım ve yazılım yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 1

Çin merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, küresel yapay zekâ rekabetinin hız kazandığı dönemde veri merkezi yatırımlarını genişletiyor.

1 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 2

Şirket, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerdeki bulut altyapısını büyütmeye hazırlanıyor.

2 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 3

Alibaba yöneticisi Li Feifei, şirketin Hangzhou kentinde düzenlediği Apsara konferansında gelecek döneme ilişkin planları açıkladı.

3 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 4

Buna göre şirket, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini faaliyete geçirecek.

4 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 5

Şirketin genişleme planı bu üç ülkeyle sınırlı kalmayacak.

5 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 6

Alibaba, Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong’daki veri merkezi varlığını da büyütmeyi hedefliyor.

6 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 7

Bu yatırımların, Alibaba’nın yerelleştirilmiş bulut ve yapay zekâ hizmetleri sunma kapasitesini geliştirmesi amaçlanıyor.

7 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 8

Alibaba, veri merkezi yatırımlarının yanı sıra yeni bir yapay zekâ çip serisini de tanıttı.

8 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 9

Şirket, söz konusu çiplerin Çin’in en güçlü yapay zekâ çipleri olduğunu ve yeni nesil yapay zekâ modellerinin eğitilmesi amacıyla geliştirildiğini belirtti.

9 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 10

Şirket ayrıca mevcut açık ağırlıklı modellerden çok daha büyük ölçekte, 5 trilyon ila 10 trilyon parametre içeren yeni temel modeller üzerinde eğitim yaptığını açıkladı.

10 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 11

Alibaba’nın donanım ve yazılım yatırımlarının arkasındaki uzun vadeli hedeflerden biri ise 2032 yılına kadar dünya genelinde 20 gigavat kapasiteye sahip bir veri merkezi ağı oluşturmak.

11 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 12

Alibaba, yapay zekâ çalışmalarında dijital altyapıyı temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

12 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 13

Şirket aynı zamanda Çin’de yapay zekâ alanına en yüksek harcama yapan şirketler arasında bulunuyor.

13 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 14

Şirket 2025 yılında, üç yıllık dönemde yapay zekâya 53 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

14 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 15

Alibaba, o tarihten itibaren sermaye harcamalarının yükselmeyi sürdüreceğine yönelik açıklamalarda da bulunmuştu.

15 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 16

Alibaba’nın yeni yatırım planları, şirketin Asya dışındaki pazarlarda faaliyet gösteren Amazon ve Alphabet gibi rakipleriyle rekabetini daha geniş bir coğrafyaya taşıyor.

16 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 17

Bulut bölgesi, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarının veri merkezlerini belirli coğrafi alanlarda topladığı altyapı bölgelerini ifade ediyor.

17 18
Çinli şirket Türkiye’de bulut bölgesi kuracak - Resim: 18

Bir bulut bölgesi, bir veya birden fazla veri merkezinden meydana gelebiliyor.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro