Şirket yönetimi, ilk aşamada platformları tek bir çatı altında toplamak yerine avantajlı fiyat sunan ortak abonelik paketleri ("bundle") ile yoluna devam etmeyi planlıyor.

Hollywood’da dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolar değerindeki Paramount-Warner Bros. anlaşmasının tamamlanmasıyla birlikte Skydance çatısı altına giren HBO Max ve Paramount+ yayın servislerinin geleceği belli oldu. Sektörde uzun süredir merak edilen iki dev platformun birleşme ihtimaline yönelik ilk resmi işaretler ve izlenecek yol haritası paylaşıldı.

PLATFORMLAR AYRI KALACAK, ORTAK PAKET SUNULACAK

Hem HBO Yöneticisi Casey Bloys’un açıklamaları hem de Skydance’in paylaştığı yeni strateji belgeleri, iki platformun ilk etapta tek bir uygulama altında birleştirilmeyeceğini gösteriyor. Şirket, kullanıcıları tek çatı altında toplamak yerine iki platformu bir arada sunan avantajlı ortak abonelik paketleri ("bundle") oluşturmayı hedefliyor.

Sektörde giderek yaygınlaşan bu paket modeli, birden fazla dijital platforma ayrı ayrı abone olmak yerine tek fiyat üzerinden daha uygun maliyetli bir erişim imkanı sağlıyor. HBO Max'in hali hazırda Disney+ ile yürüttüğü benzer paketten son derece başarılı sonuçlar aldığını belirten Casey Bloys, Paramount+ ile de aynı stratejinin izleneceğini kaydetti. Sürece dair nihai karar Skydance CEO’su David Ellison tarafından verilecek olsa da ilk aşamadaki planın bu doğrultuda şekillendiği belirtiliyor.