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Bakanlığın açıkladığı iç borçlanma programına göre, 8 Haziran Pazartesi günü vadesi 364 gün olan ve altı ayda bir kupon ödemesi yapılan dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Aynı tarihte, yine 364 gün vadeli ve altı ayda bir kira getirisi sağlayan dolar cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yoluyla ihraç edilecek.

Öte yandan, vadesi 1428 gün olan ve altı ayda bir kupon ödemesi bulunan TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilerek yatırımcıların erişimine açılacak.