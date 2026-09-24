Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddialara ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, köşe yazısında bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu ifade edildi.

Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya söz konusu kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağının bulunmadığı aktarılan ifadelerde şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."