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İhalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde 5,54, reel bileşik faiz ise yüzde 5,61 olarak gerçekleşti.

TALEP 8,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Nominal teklifin 8 milyar 715 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 465 milyon lira, net satış ise 6 milyar 585,8 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 4 milyar 328,5 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 2 milyar 600 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

TOPLAM BORÇLANMA 13,2 MİLYAR LİRA

Söz konusu ihale ile birlikte Hazine’nin toplam borçlanması 13 milyar 185,8 milyon lira olarak kayıtlara geçti.