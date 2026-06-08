Yeniçağ Gazetesi
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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği, e-ticaret sektöründe ambalaj israfını azaltmak için yeni kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında kargo kutularındaki gereksiz boş alanlara sınırlama getirilecek.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 1

AB'den kargo paketlerine yeni düzenleme

Avrupa Birliği, internet alışverişlerinde kullanılan ambalajlara yönelik yeni kurallar hazırladı. Amaç, gereksiz ambalaj kullanımını azaltmak ve çevresel etkileri düşürmek.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Büyük kutulara sınırlama geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte firmaların küçük ürünleri gereğinden büyük kutularla göndermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Boş alan miktarı denetlenecek

Kargo kutularındaki boş alan oranı sınırlandırılacak. Böylece fazla dolgu malzemesi kullanımının azaltılması planlanıyor.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Atık miktarının düşürülmesi amaçlanıyor

Yetkililer, gereksiz karton ve plastik kullanımının önemli miktarda ambalaj atığı oluşturduğunu belirtiyor.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 5

E-ticaret devleri de etkilenecek

Her gün milyonlarca paket gönderen büyük e-ticaret şirketlerinin yeni ambalaj standartlarına uyum sağlaması gerekecek.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 6

Nakliye maliyetleri de azalabilir

Daha küçük ve verimli paketleme sayesinde taşıma sırasında daha az yer kullanılacak. Bu durum lojistik maliyetlerini ve karbon emisyonlarını düşürebilir.

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AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor - Resim: 7

Tam uygulama 2030'da

Yeni düzenlemenin hükümleri kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kuralların tamamen zorunlu hale gelmesinin ise 2030 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

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Kaynak: Diğer
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