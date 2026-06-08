AB düğmeye bastı: Kargo kutularında yeni dönem başlıyor

AB'den kargo paketlerine yeni düzenleme
Avrupa Birliği, internet alışverişlerinde kullanılan ambalajlara yönelik yeni kurallar hazırladı. Amaç, gereksiz ambalaj kullanımını azaltmak ve çevresel etkileri düşürmek.
AB'den kargo paketlerine yeni düzenleme
Avrupa Birliği, internet alışverişlerinde kullanılan ambalajlara yönelik yeni kurallar hazırladı. Amaç, gereksiz ambalaj kullanımını azaltmak ve çevresel etkileri düşürmek.
Büyük kutulara sınırlama geliyor
Yeni düzenlemeyle birlikte firmaların küçük ürünleri gereğinden büyük kutularla göndermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Boş alan miktarı denetlenecek
Kargo kutularındaki boş alan oranı sınırlandırılacak. Böylece fazla dolgu malzemesi kullanımının azaltılması planlanıyor.
Atık miktarının düşürülmesi amaçlanıyor
Yetkililer, gereksiz karton ve plastik kullanımının önemli miktarda ambalaj atığı oluşturduğunu belirtiyor.
E-ticaret devleri de etkilenecek
Her gün milyonlarca paket gönderen büyük e-ticaret şirketlerinin yeni ambalaj standartlarına uyum sağlaması gerekecek.
Nakliye maliyetleri de azalabilir
Daha küçük ve verimli paketleme sayesinde taşıma sırasında daha az yer kullanılacak. Bu durum lojistik maliyetlerini ve karbon emisyonlarını düşürebilir.
Tam uygulama 2030'da
Yeni düzenlemenin hükümleri kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kuralların tamamen zorunlu hale gelmesinin ise 2030 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.