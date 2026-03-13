Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer alıyor.

3 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabında paylaşım yapan Ergüçlü, setten kamera arkası görüntülerini yayınladı. Görüntülerin Furkan Rıza Demirel tarafından çekildiği görülürken, oyuncu özellikle Dilber’in yer aldığı sahnelere eklediği ağlayan yüz emojileriyle final öncesindeki duygularını takipçileriyle paylaştı.

Dizinin finali yaklaşırken bir veda mesajı da Selma Ergeç’ten geldi. Ergeç paylaşımında, “Her şey için çok teşekkürler sevgili İnci Taneleri. Setimizi güzelleştiren şahane ekibimize kocaman bir kalp” ifadelerini kullandı. Final bölümü öncesinde oyuncuların paylaşımları dizinin hayranlarına da duygusal anlar yaşattı.