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Hayvancılık işletmelerinde sığır, manda, koyun ve keçi yetiştiren hayvancılık işletmeleri A,B,C,D ve E olarak sınıflara ayrılıyor. Amasya'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ tarafından yapılan çalışmada; veteriner hekim çalıştırılmasından karantinaya alanına, otomatik suluktan sağım hijyenine kadar sınıflandırmada öne çıkan kriterler sıralandı.

Tarımdanhaber'de yer alan habere göre bu çalışmanın ardından hayvancılık işletmelerinde A, B, C, D ve E sınıflarının hangi şartlara göre belirlendiği, yetiştiricilerin merak konusu oldu.

Yapılan çalışmada A,B,C,D ve E olarak ayrılan 5 sınıfında ayrı ayrı özellikleri belli oldu. Üst düzey işletme standartları A sınıfında yer alırken, D sınıfı için belirlenen asgari şartları karşılamayan işletmeler E sınıfında gösteriliyor.

SINIFLANDIRMA HANGİ HAYVANLARI KAPSIYOR?

Yapılan sınıflandırmada sadece hayvanların barınakları değil aynı zamanda işletmeye hastalık girişini ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik biyogüvenlik uygulamaları da öne çıkıyor. Bu kapsamda hayvanların karantina alanı, giriş çıkış kayıtları, dezenfeksiyon, ekipman temizliği ve hayvanların birbiriyle teması gibi durumlarda belirleyici oluyor.

A SINIFI HAYVANCILIK İŞLETMESİ

Buna göre “en üst düzey işletme standartları” olarak tanımlanan A sınıfında, işletme yönetiminin kayıtlı ve planlı yürütülmesine ilişkin kriterler bulunuyor

Bu bölümde sıralanan başlıklar şöyle:

- Veteriner hekim çalıştırılması.

- Yazılı biyogüvenlik prosedürleri ve acil durum planı.

- Araç ve ziyaretçi dezenfeksiyon sistemleri.

- Atık yönetimi planı.

- Sağım hijyeni prosedürleri.

- Bilgisayar destekli sürü yönetim sistemi.

- İşletme yerleşim haritası.

A sınıfında fiziki donanımın yanında hayvan sağlığı, sürü takibi ve işletme içi işleyişin yönetilmesi de öne çıkıyor.

B SINIFI HAYVANCILIK İŞLETMESİ

B sınıfı ise “ileri biyogüvenlik ve işletme yönetimi” başlığıyla açıklanıyor. Bu sınıfın öne çıkan kriterleri arasında hastalıklardan ari işletme sertifikası ve işletmeye girişlerin kontrolü bulunuyor.

B sınıfı bölümünde şu unsurlar sıralanıyor:

- Hastalıklardan ari işletme sertifikası.

- Giriş ve çıkış kayıtları.

- Karantina alanı.

- Sağım sistemi ve süt soğutma tankı.

- Yem karma sistemi.

- Doğumhane ve buzağı bölmesi.

- Jeneratör veya alternatif güç kaynağı.

- Hayvan temasının önlenmesi.

Bu başlıklar, hastalık riskinin azaltılmasıyla birlikte sağım, besleme ve doğum süreçlerine yönelik altyapıyı da kapsıyor.

C SINIFI HAYVANCILIK İŞLETMESİ

C sınıfında “gelişmiş fiziki altyapı” öne çıkıyor. İşletmenin çevrilmesinden hayvanların güvenli biçimde kontrol altına alınmasına kadar çeşitli donanımlar bu bölümde yer alıyor.

C sınıfı için belirtilen başlıklar şunlar:

- İşletme sınırlarının çit veya duvarla çevrilmesi.

- Otomatik suluk.

- Canlı hayvan kantarı.

- Aşı yolu veya kilit sistemi.

- Yükleme rampası.

- Atıkların mevzuata uygun yönetimi.

- Büyükbaş hayvanlar için zapturapt ünitesi.

- Veteriner ürünleri için kapalı dolap.

- Kemirgen mücadele düzenekleri.

Bu bölümde hayvanların tartılması, yüklenmesi ve sağlık uygulamaları sırasında kontrol edilmesini sağlayan ekipmanlar da bulunuyor.

D SINIFI HAYVANCILIK İŞLETMESİ

D sınıfı, “temel fiziki altyapı ve hijyen” başlığı altında tanımlanıyor. Barınma, besleme, temizlik ve havalandırmaya ilişkin unsurlar bu sınıfta öne çıkıyor.

Bu sınıflandırmada şu kriterlere yer veriliyor:

- Diğer yapılardan ayrılmış bağımsız alan.

- Ekipmanların düzenli dezenfeksiyonu.

- Ekipmanların paylaşılmaması.

- Yem depolama alanı.

- Aydınlatma ve yeterli havalandırma.

- Temizlenebilir yemlik ve suluk.

- Ayak dezenfeksiyon alanı.

- Koç/teke ve kuzu/oğlak bölümleri.

E SINIFI HAYVANCILIK İŞLETMESİ

E sınıfı, “asgari şartları karşılamayan işletmeler” olarak tanımlanıyor.

Bu bölümde, D sınıfı için belirlenen asgari şartları sağlamayan işletmeler E sınıfına dahil olacak. Dolayısıyla yetiştiricinin işletmesindeki eksikleri değerlendirmesinde, temel altyapı ve hijyen koşulları önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor.