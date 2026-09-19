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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum’da Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne yönelik yeni mali kolaylıkları ve bölgesel yatırım planlarını duyurdu. Son 24 yılda sektöre sağlanan desteğin 654 milyar liraya ulaştığını belirten Yumaklı, temel hedefin sadece hayvan sayısını artırmak değil; verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim modeli inşa etmek olduğunu vurguladı.

'YOL KONTROL NOKTALARININ SAYISININ 8'E ÇIKARILACAK'

Hayvan ve sürü sağlığını korumak amacıyla yeni bir destekleme kalemi oluşturulduğunu açıklayan Yumaklı, yetiştiricilerden alınan aşı ve kimliklendirme ücretlerinin tamamen kaldırıldığını müjdeledi. Yaklaşık 6 milyar liralık bir kaynağın ayrıldığı bu düzenleme kapsamında, üreticilerin diğer desteklerinden hiçbir kesinti yapılmayacak ve veteriner hekimler ilave ücret talep etmeyecek. Sektörde ilk kez 3 yıllık üretim planlaması modeline geçtiklerini hatırlatan Yumaklı, aile işletmelerinin ayakta kalmasını, gençlerin ve girişimci kadınların desteklenmesini öncelediklerini belirtti. Ayrıca, hastalıklarla etkin mücadele için ilki Erzurum'da kurulan veteriner yol kontrol noktalarının sayısının 8'e çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

'YÜZDE 20 EK FAİZ İNDİRİMİ SAĞLADIK'

Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığında üçüncü sırada yer alan Erzurum'un geniş mera ve su potansiyeline dikkat çeken Bakan Yumaklı, üretim planlamasına dahil edilen 16 ille birlikte Erzurum'a da pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade etti. Bu kapsamda bölgedeki besi ve süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere sağlanan ilave destekleri detaylandıran Yumaklı; buzağı desteğinde yüzde 50, çiğ süt priminde yüzde 40 ve yem bitkileri üretiminde yüzde 50 artışa gittiklerini, Ziraat Bankası tarımsal kredilerinde ise yüzde 20 ek faiz indirimi sağladıklarını kaydetti.

SENEYE 2 MİLYON DEKAR MERA ALANININ ISLAH EDİLECEK

Erzurum'u kırmızı et üretiminde bölgesel bir merkeze dönüştürmeyi hedefleyen Bakanlık, Aziziye ilçesinde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi kurmak için çalışmalara başladı. Açılışı yapılan yeni tesisin ise tam kapasiteye ulaştığında yılda 9 bin ton kırmızı et üreterek ekonomiye 3 milyar lira katkı sağlaması ve 1.500 kişiye istihdam yaratması öngörülüyor. Hayvancılıkta maliyetleri düşürmek için kaba yem açığını kapatacak projelere hız verilirken, Toprak Mahsulleri Ofisi de 17 Eylül itibarıyla stoklarındaki arpayı besici ve yem fabrikalarına satmaya başladı. Ayrıca, 2028 yılına kadar Türkiye genelinde 2 milyon dekar mera alanının ıslah edileceği açıklandı.