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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın adı fon soruşturmasındaki 30 kişilik listede yer aldı. Yazıcı ve dört kişi hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin aynı gün kaldırıldığı bildirildi. İfadesi alınan Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında peş peşe gelişmeler yaşandı. Önce mal varlığına tedbir getirildiği haberleri yayımlandı, ardından bu tedbirin kaldırıldığı bildirildi. Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri devam ediyor.





ÖNCE 30 KİŞİLİK LİSTE, ARDINDAN BEŞ KİŞİ İÇİN YENİ KARAR

Aynı gün soruşturmayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Mustafa Yazıcı ile Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz ve Murat Yönaç hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Burak Doğan’ın haberinde ise soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandığı, bunun dışında mevcut bir tedbir bulunmadığı belirtildi.







LİSTEDEKİ İSİMLERİN ADİL VARLIK BAĞLANTISI





Mustafa Yazıcı’nın adının soruşturmada geçmesi, finans sektöründeki şirket bağlantılarını da yeniden gündeme taşıdı.

Patronlar Dünyası’nın şirket faaliyet raporlarına dayandırdığı araştırmaya göre, Adil Varlık Yönetim’in 2023 yılı sermayesinin tamamı Mustafa Yazıcı’ya aitti. Aynı raporda Ali Emre Ballı yönetim kurulu başkanı, Mustafa Yazıcı başkan vekili, Murat Yönaç yönetim kurulu üyesi, Güven Çapan ise yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak yer aldı.

Haberde, 2025 faaliyet raporunda Yazıcı, Ballı ve Çapan’ın görevlerinin sürdüğü, Yönaç’ın istifasının ise 29 Temmuz 2025’te kabul edildiği aktarıldı. Böylece soruşturma listesinde adı geçen dört ismin aynı şirketin yönetiminde görev yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

BANKA İDDİASINI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ



Mustafa Yazıcı, Eylül 2025’te Adil Katılım Bankası’nın kendisine ait olduğu yönündeki iddialarla da gündeme gelmişti. Odatv’nin doğrudan görüşerek yanıtını aldığı Yazıcı, banka ile bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetmiş, ortaklık ve yönetim yapısının kamuya açık kayıtlardan incelenebileceğini söylemişti.