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Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyetinden sorumlu kurumu EASA, ABD ve İran arasındaki son askeri hareketlilik ile bölgede yükselen tansiyon üzerine sivil havacılık şirketlerine yönelik güvenlik uyarılarını güncelledi. Köln merkezli ajanstan yapılan açıklamada, söz konusu kararın AB Komisyonu ve üye devletlerle yürütülen koordinasyon neticesinde alındığı belirtildi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ GÜNCELLENDİ

AB Entegre Havacılık Güvenliği Risk Değerlendirme Grubu, Orta Doğu ile Basra Körfezi'ni kapsayan ve 8 Temmuz'da geçerlilik süresi dolan Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni'ni (CZIB) genel hatlarıyla uzatmama kararı aldı. Bunun yerine bölgedeki orta düzeyli riskleri barındıran özel bir bilgi notu paylaşan kurum; İran, Irak ve Lübnan hava sahalarındaki yüksek risk durumunun devam etmesi sebebiyle bu ülkelere özgü ayrı çatışma bültenleri hazırladı. EASA, bu üç ülkenin hava sahasına yönelik uçuş yapılmaması tavsiyesinin 31 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

KARŞILIKLI ASKERİ HAMLELER GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Söz konusu uçuş güvenliği önlemleri, bölgede yaşanan sıcak çatışmaların ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasına misilleme olarak bölge yakınlarında bulunan 80'den fazla askeri noktayı vurduğunu açıklamıştı.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre ise İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güney kesimlerine düzenlediği gece saldırılarına yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde yer alan 85 askeri tesisi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.