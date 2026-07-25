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Kaynak: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Kütahya Konteyner Kent’te meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI!

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.