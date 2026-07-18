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Kaynak: DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola kaçan topunu almak isterken kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alazı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Umut İ., yola kaçan topunun peşinden caddeye koştu. Bu sırada M.A. yönetimindeki 31 AGN 107 plakalı kamyonet, küçük çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Umut İ. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Umut İ.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.