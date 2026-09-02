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Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Hatay'ın kültürel zenginliğini ve dayanışma gücünü yansıtan en anlamlı oluşumlardan biri olan Hatay Mozaik Korosu, 6 Şubat depremlerinin derin izlerini taşıyan kentin yaralarını sarmak ve topluma moral aşılamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay Uluslararası Deprem Anneleri Dernek Başkanı Şükran Koçak öncülüğünde kurulan koro, sanatın iyileştirici gücüyle birlik ve beraberlik mesajları veriyor.

Koronun 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Sümerler Amfi Tiyatro'da düzenlediği "Barış Ezgileri" konseri, yoğun ilgi gördü.

Şef Melek Sahilli yönetimindeki koro, barış, umut ve kardeşlik temalı marşlar ve duygusal ezgiler seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

"ACILARIMIZI PAYLAŞARAK, UMUDUMUZU ÇOĞALTARAK İYİLEŞECEĞİZ"

Konser öncesinde konuşan Hatay Mozaik Korosu Kurucusu Şükran Koçak, "6 Şubat depremleri hepimiz için büyük bir yıkım ve acı oldu. Ancak bu acıyı birlikte göğüslemek, yaralarımızı sararken birbirimize destek olmak zorundayız. Hatay Mozaik Korosu, tam da bu dayanışma ruhundan doğdu. Sanatın birleştirici gücüyle acılarımızı paylaşarak, umudumuzu çoğaltarak iyileşeceğimize inanıyoruz. Bu konserle hem barışın önemine dikkat çekmek hem de depremzede annelerin sesini duyurmak istedik" dedi.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE YARALARIMIZI SARIYORUZ"

Koro Şefi Melek Sahilli ise, "Hatay Mozaik Korosu, sadece bir koro değil, aynı zamanda kocaman bir aile.

Hepimiz depremin acısını yaşadık ve bu acıyı müzikle dönüştürmeye çalışıyoruz.

Barış Ezgileri konserimizde seslendirdiğimiz her şarkı, bir umut melodisi, bir dayanışma çağrısı. Sanatın iyileştirici gücüyle yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARIYLA UMUT DOLU BİR GECE"

Sümerler Amfi Tiyatro'yu dolduran yüzlerce vatandaş, koronun performansıyla hem duygusal anlar yaşadı hem de barış ve kardeşlik mesajlarıyla umut buldu. Konsere katılanlar, "Depremden doğan dayanışma, barışa uzanan bir umut melodisi" sloganıyla düzenlenen bu anlamlı etkinliğin Hatay halkı için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Hatay Mozaik Korosu, bundan sonra da çeşitli şehirlerde ve ulusal anlam taşıyan özel günlerde konserler vererek barış ve dayanışma mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.