Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, savcılık Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddianame henüz mahkeme tarafından kabul edilmedi.

ANNESİ ŞİKAYET ETTİ

Soruşturma, 8 Şubat 2026’da mağdur çocuk ve annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasıyla başlatıldı. Mağdur, savcılık ifadesinde Dede’ye ait olduğu belirtilen “Hasbi Dede” adlı Instagram hesabından kendisine mesaj gönderildiğini, ardından WhatsApp üzerinden yazışmaların sürdüğünü söyledi. Dede ise söz konusu hesap ve telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte suçlamaları reddetti.

DEDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dede, belediyedeki bazı personelin sosyal medya hesaplarına erişimi bulunduğunu ve hesapların birden fazla kişi tarafından kullanıldığını öne sürdü. Ancak ifadelerine başvurulan personel, olayla ilgili bilgilerinin olmadığını beyan etti. Yapılan dijital incelemelerde, personel cihazlarında WhatsApp Web kullanımına rastlanmadığı kaydedildi.

MESAJLAŞMALAR ÖRTÜŞÜYOR

Giresun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele birimince yapılan teknik incelemede, mesaj saatleri, cihaz hareketleri ve ekran görüntülerinin şüphelinin telefonuyla örtüştüğü tespit edildi. Ayrıca 8 Şubat günü mağdura ait Instagram hesabının ekran görüntüsünün Dede’nin telefonuna kaydedildiği belirlendi.

KIZI ‘BEN YAZDIM’ DEDİ

Soruşturma sürerken Dede’nin 2011 doğumlu kızı, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan kendisinin attığını iddia etti. Ancak savcılık, bu beyanın dijital verilerle çeliştiğini ve olaydan günler sonra oluşturulduğu değerlendirilen bir not dışında iddiayı destekleyen somut delil bulunmadığını belirtti. İkrarın maddi bulgularla doğrulanmadığı ve “soyut” kaldığı ifade edildi.

Savcılık, teknik veriler ışığında Dede’nin cezalandırılmasını istedi. Türk Ceza Kanunu’na göre söz konusu suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Eylemin elektronik haberleşme araçlarıyla işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılarak 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar çıkabiliyor.