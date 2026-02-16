CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin CHP MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bilgisi edinildi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı ileri sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından 9 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, 10 Şubat’ta savcılık tarafından yeniden ifadeye davet edilmişti. Savcılıktaki işlemler sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.