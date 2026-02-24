Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Bir yerde kriz, başka yerde teslimat: S-400'ler yeniden tartışma yarattı

Bir yerde kriz, başka yerde teslimat: S-400'ler yeniden tartışma yarattı

Hindistan’ın S-400 kapasitesini büyütmeye hazırlandığı iddiası savunma dengelerini hareketlendirdi. Süreç, geçmişte benzer alımlar sonrası yaşanan yaptırım krizlerini de yeniden gündeme taşıdı.

Savunma kulislerinde konuşulan iddialara göre Hindistan, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine yenilerini eklemek için hazırlık yapıyor. Sürecin doğrulanması halinde ülkenin hava savunma kapasitesi önemli ölçüde güçlenebilir.

İddialara göre Yeni Delhi yönetimi mevcut sistemlere ek olarak 11 yeni S-400 sistemi için girişim başlattı.

Hindistan daha önce Rusya ile yaptığı anlaşma kapsamında S-400 Triumf sistemlerini satın almış ve teslimatlar aşamalı biçimde gerçekleşmişti.

ÇİN VE PAKİSTAN GERİLİMİ

Uzmanlara göre Çin ve Pakistan ile yaşanan sınır gerilimleri, Hindistan’ın hava savunma ağını güçlendirme ihtiyacını artırdı. S-400’ler bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

ABD YAPTIRIM TARTIŞMASI
Hindistan’ın önceki S-400 alımında ABD’nin CAATSA yaptırımları gündeme gelmişti. Ancak Washington yönetimi Yeni Delhi’ye yönelik doğrudan yaptırım uygulamamıştı.

TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Rusya’dan S-400 alan Türkiye ise CAATSA yaptırımlarına maruz kalmış ve parasını ödediği F-35 savaş uçaklarını teslim alamamıştı. Bu durum, Hindistan süreciyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

STRATEJİK ÖZERKLİK POLİTİKASI
Hindistan yönetimi savunma alanında “stratejik özerklik” politikasını sürdürüyor. S-400 tedariki bu yaklaşımın en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

KONUŞLANDIRMA MERAK KONUSU
Yeni sistemlerin alınması halinde hangi bölgelere konuşlandırılacağı özellikle Pakistan hattındaki güvenlik dengeleri açısından yakından takip ediliyor.

BÖLGESEL GÜÇ DENGESİ
Uzmanlara göre Hindistan’ın yeni sistemler edinmesi durumunda hava sahası kontrolü ve erken uyarı kapasitesinde ciddi bir sıçrama yaşanabilir.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR
Şimdilik yeni alıma ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iddialar bile S-400 sistemlerinin Hindistan savunma stratejisinde ne kadar kritik rol oynadığını gösteriyor.

