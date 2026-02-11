Giresun'un CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, bir belediye personelinin 16 yaşındaki kız çocuğuna gönderdiği mesajlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan dün tutuklandı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre gece geç saatlerde Hasbi Dede, çocuğa "Nasıl bir erkeğim", "Etkiliyorsun beni", "Aklımdaydı sana yazmak", "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi ifadelerin içerdiği birtakım mesajlar gönderdi.

Çocuğun tepkisi ile karşılaşan Dede, "Yanlış anladın" ifadesini kullandı.

Hasbi Dede'ye tepki gösteren çocuk ise "Siz başkan 40'lı yaşlarda bir adamsınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk bir lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru ve bir insan hangi amaçla yazar ki bu saatte? Yazdığınır şeyler hiç de doğru değil. Sizin benimle aynı yaşta bir kızınız var. Ona da sizin gibi biri bu saatte sizin yazdığınız amaçla kızınıza yazsa ne düşünürsünüz acaba?" dedi.