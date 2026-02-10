Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir mesaj sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra 9 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Dede'nin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

"BU KOMPLOLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Dede, "4 Nisan 2024'te burada hep beraber geldik, mazbata aldık. Bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana vermiş olduğunuz bu görevi 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Bu komplolara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılığın söz konusu karara itiraz etmesi üzerine Dede'nin bugün yeniden adliyeye çağrıldığı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ifade edildi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtti.