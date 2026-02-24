Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de yurttaşlar, paralarını koruyabilmek ve büyütebilmek için yatırım araçlarına yöneliyor.
2026’da kazandırabilecek hisseler: Uzmanlar açıkladı
Piyasa uzmanları, bu sene bankacılık, savunma, perakende, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinin öne çıkacağını açıkladı. Öte yandan uzmanlar, GYO şirketlerinin de dikkat çekeceğini belirtti.Derleyen: Baran Yalçın
Piyasa uzmanları, Ekonomim’e verdikleri röportajda, bu yıl öne çıkacak sektörler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yabancı yatırımcının sene başından 13 Şubat haftasına kadar hisse senedi ve tahvil piyasasına girişi 8 milyar dolara doğru giderken, 2025 senesinin tamamındaki yabancı girişi daha yılın ilk ayında geride kaldı. Öte yandan, 13 Şubat tarihinden itibaren yabancı yatırımcıların hisse alımlarını üst üste 11 haftadır kesintisiz devam ettirdiği göze çarpıyor.
EN ÇOK HANGİ SEKTÖR VE HİSSELER KAZANDIRDI?
2025 senesinde finansal kiralama ve faktoring yüzde 392 ile en çok kazandıran sektör olurken, onu sırasıyla yüzde 114 ile aracı kurumlar ve yüzde 104 ile teknoloji sektörü izledi. Bu seneye baktığımızda ise, finansal kiralama ve faktoring yine ilk sırada yer alırken, onu madencilik ve aracı kurumlar sektörü takip ediyor.
Yılın başından bu yana BIST 100’de en çok kazandıran hisseler, yüzde 130 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), yüzde 76 ile Batı Söke Çimento (BSOKE) ve yüzde 66 ile Katılımevim (KTLEV) oldu. BIST Tüm endeksine bakıldığımızda, Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN) yüzde 154 ile ilk sırada yer alırken, Hedef Holding (HEDEF) yüzde 138 ile ikinci sırada bulundu. Destek Finans Faktoring (DSTKF) ise bu listede de üçüncü sırada karşımıza çıkıyor.
2026 YILINDA EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLER KAZANDIRACAK?
Piyasa uzmanları 2026 yılı için tahminlerde bulundu. Uzmanlar, durumun tersine döneceğine yönelik güçlü sinyallerin olduğuna vurgu yaparken, bankacılık, savunma, perakende, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinin öne çıkacağına dikkat çekti ve gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketlerinin de dikkat çekeceğini ifade etti.
Finansal analist, Tuncay Turşucu, 2026 senesi GYO’yu ön plana çıkardı. Turşucu, “Ekonominin daha canlı olması ve faizlerin düşmesiyle, bu sektörün öne çıkmasını bekleriz. Ayrıca, AVM tarafı güçlü olan GYO şirketleri daha iyi olabilir. Bankacılık sektörünü yılbaşında daha fazla öne çıkarıyorduk; ancak şu an için biraz daha temkinli duruyoruz” sözlerini sarf etti.
Türkiye’nin tüketim üzerine büyüdüğünü rahatça söyleyebileceğimi belirten Turşucu, perakende şirketleri ve hizmetler grubunun yine radarda olacağını, gıda perakendecileri dışında, tüketici elektroniği, giyim, mobilya ve restoranlara eğilmek gerektiğinin altını çizdi.
Turşucu, “Koşullarının rahatlaması durumunda beyaz eşya sektörüyle ilgileniriz; ancak şu an için değil. Ayrıca iklim koşullarının geçen yıla göre daha iyi görünmesi ve gıda enflasyonunun yüksek seyretmesiyle gıda şirketleri ön planda kalabilir. Özellikle tarladan kendi hammaddesini üretip işleyerek satışa sunan şirketler öne çıkabilir” dedi.
Osmanlı Portföy CEO’su Mehmet Gerz ise, Borsa’nın yılın ikinci yarısında 15.000–20.000 bandına yükselebileceğini, Bu yıl kademeli faiz indirimlerinin devam etmesiyle beraber, BIST 100 Endeksi’nin yılın ikinci yarısında 15.000–20.000 bandına yükselmesinin mümkün göründüğünü söyledi.
Gerz, “Karlı büyüme potansiyeline sahip hem yurtiçinde hem de küresel ölçekte rekabet gücü olan büyük ölçekli şirket hisseleri bu süreçte lokomotif rol üstlenebilir” yorumunda bulunurken, hisse senedi fonlarında özellikle yurt dışı pazarlarda iş yapabilen şirketleri tercih ettiklerini söyledi.
Gerz, “Mesela THY, Aselsan, Enka, TAV, Coca-Cola İçecek, Aksa Enerji ve Kale Kimyasal bu kriterlere uygun şirketler arasında yer alıyor.
Yatırımcılara temel önerimiz, tek tek hisse seçmek yerine bu tür şirketlere yatırım yapan ve profesyonel olarak yönetilen fonları tercih etmeleridir. Aksi halde bireysel yatırımcılar, son yıllarda artan spekülatif ve manipülatif hisse hareketlerine karşı savunmasız kalabilmektedir” sözlerini sarf etti.
NOT: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir