2026’da kazandırabilecek hisseler: Uzmanlar açıkladı

EN ÇOK HANGİ SEKTÖR VE HİSSELER KAZANDIRDI?

2025 senesinde finansal kiralama ve faktoring yüzde 392 ile en çok kazandıran sektör olurken, onu sırasıyla yüzde 114 ile aracı kurumlar ve yüzde 104 ile teknoloji sektörü izledi. Bu seneye baktığımızda ise, finansal kiralama ve faktoring yine ilk sırada yer alırken, onu madencilik ve aracı kurumlar sektörü takip ediyor.