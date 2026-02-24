Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Numbeo verilerine göre, çevre kirliliği, ev fiyatlarının gelire oranı ve yaşam maliyeti gibi kritik verileri mercek altına alarak yaşam kalitesi en yüksek şehri belirledi. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin yüksek kira bedelleri ve isyan ettiren trafik yükü, bu şehirlerin genel puanını düşüren en büyük sebepler oldu.