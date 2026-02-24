Numbeo verilerine göre, çevre kirliliği, ev fiyatlarının gelire oranı ve yaşam maliyeti gibi kritik verileri mercek altına alarak yaşam kalitesi en yüksek şehri belirledi. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin yüksek kira bedelleri ve isyan ettiren trafik yükü, bu şehirlerin genel puanını düşüren en büyük sebepler oldu.
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dev metropollerin yer aldığı sıralamada Bursa birinci.Derleyen: Dilek Taşdemir
Açıklanan rakamlar, büyükşehirlerin ekonomik olanaklarına rağmen yaşam konforu açısından artık vatandaşları zorladığını ortaya koydu. Bursa ise hem sanayi gücü hem de yeşil alanlarıyla yaşam kalitesinde Türkiye'nin öne çıkan yeni şehri olduğunu gösterdi.
Küresel çapta bakıldığında listenin ilk sıralarına Hollanda damga vurdu. Dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip şehri yine Lahey (The Hague) oldu. Onu yine Hollanda'dan Utrecht ve Eindhoven izledi.
Türkiye'nin en iyisi Bursa, dünya genelinde 16. sıraya yerleşti. Bursa’yı Antalya ve İzmir izlerken; Ankara ve İstanbul listenin alt sıralarında yer buldu.
Yaşam kalitesi en yüksek 20 şehir şöyle:
LAHEY - HOLLANDA
UTRECHT - HOLLANDA
EINDHOVEN - HOLLANDA
GRONINGEN - HOLLANDA
ROTTERDAM - HOLLANDA
LÜKSEMBURG
VİYANA - AVUSTURYA
AMSTERDAM - HOLLANDA
GENT - BELÇİKA
NÜRNBERG - ALMANYA
KOPENHAG - DANİMARKA
MÜNİH - ALMANYA
VALENCIA - İSPANYA
GÖTEBORG - İSVEÇ
BASEL - İSVİÇRE
BURSA - TÜRKİYE
ANTALYA - TÜRKİYE
İZMİR - TÜRKİYE
ANKARA - TÜRKİYE
İSTANBUL - TÜRKİYE