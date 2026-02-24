Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dev metropollerin yer aldığı sıralamada Bursa birinci.

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Numbeo verilerine göre, çevre kirliliği, ev fiyatlarının gelire oranı ve yaşam maliyeti gibi kritik verileri mercek altına alarak yaşam kalitesi en yüksek şehri belirledi. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin yüksek kira bedelleri ve isyan ettiren trafik yükü, bu şehirlerin genel puanını düşüren en büyük sebepler oldu.

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 2

Açıklanan rakamlar, büyükşehirlerin ekonomik olanaklarına rağmen yaşam konforu açısından artık vatandaşları zorladığını ortaya koydu. Bursa ise hem sanayi gücü hem de yeşil alanlarıyla yaşam kalitesinde Türkiye'nin öne çıkan yeni şehri olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 3

Küresel çapta bakıldığında listenin ilk sıralarına Hollanda damga vurdu. Dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip şehri yine Lahey (The Hague) oldu. Onu yine Hollanda'dan Utrecht ve Eindhoven izledi.

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 4

Türkiye'nin en iyisi Bursa, dünya genelinde 16. sıraya yerleşti. Bursa’yı Antalya ve İzmir izlerken; Ankara ve İstanbul listenin alt sıralarında yer buldu.

Yaşam kalitesi en yüksek 20 şehir şöyle:

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 5

LAHEY - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 6

UTRECHT - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 7

EINDHOVEN - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 8

GRONINGEN - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 9

ROTTERDAM - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 10

LÜKSEMBURG

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 11

VİYANA - AVUSTURYA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 12

AMSTERDAM - HOLLANDA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 13

GENT - BELÇİKA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 14

NÜRNBERG - ALMANYA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 15

KOPENHAG - DANİMARKA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 16

MÜNİH - ALMANYA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 17

VALENCIA - İSPANYA

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 18

GÖTEBORG - İSVEÇ

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 19

BASEL - İSVİÇRE

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 20

BURSA - TÜRKİYE

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 21

ANTALYA - TÜRKİYE

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 22

İZMİR - TÜRKİYE

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 23

ANKARA - TÜRKİYE

Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı - Resim: 24

İSTANBUL - TÜRKİYE

