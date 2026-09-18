Yapay zeka kontrolden çıkacak: Nobel ödüllü isim tarih verdi

Süper zekaya ne zaman ulaşılacağına ilişkin tahminlerin geçmişte 30 ila 50 yıl arasında olduğunu aktaran Hinton, "Sonra bu tahminler belki 10, belki 20 yıla indi. Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl, ama bir yıldan çok daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.