Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" söyledi.
Yapay zeka kontrolden çıkacak: Nobel ödüllü isim tarih verdi
Nobel ödüllü Geoffrey Hinton, yapay zekanın süper zekaya dönüşmesi için öngörülen sürenin giderek kısaldığını belirterek, güvenlik önlemleri alınmazsa insanlığın kontrolü kaybedebileceği uyarısında bulundu.Kaynak: AA
NBC televizyonunun haberine göre Hinton, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın daveti üzerine ABD Kongresi üyelerine yapay zeka konusunda bilgi verdi.
Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" belirtti.
Süper zekaya ne zaman ulaşılacağına ilişkin tahminlerin geçmişte 30 ila 50 yıl arasında olduğunu aktaran Hinton, "Sonra bu tahminler belki 10, belki 20 yıla indi. Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl, ama bir yıldan çok daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.
Hinton, yapay zekanın "artık daha iyi yapay zekalar tasarladığı" bir aşamaya ulaştığını belirterek, "Yani kendi kendini geliştirme deniyor. Bir şeyler yapmazsak bu durum kontrolden çıkacak. Yavaşlamamız gerekiyor." diye konuştu.
"Yapay zekayı insanlar kontrol etmeli"
Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ted Lieu ise "Bu, kelimenin tam anlamıyla yakın zamanda gerçekleşmiş, akıl almaz derecede çılgın ve tam bir bilimkurgu senaryosu.
En temel düzeyde, yapay zekayı insanlar kontrol etmeli. Tersi bir durum söz konusu olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Sanders da açıklamasında, insanlığın geleceği ve insanların kontrol edemeyeceği bir teknoloji geliştirilmesi konusunda "giderek artan bir endişenin" bulunduğunu belirterek, "Kongre üyeleri arasında bu konunun ele alınması gerektiğine dair artan bir aciliyet hissi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.