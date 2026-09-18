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Ekonomik koşullar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen işletmelerin sayısındaki artış, sanayi sitelerinde de kendini göstermeye başladı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte yıllarca kullanılan ve yüksek maliyetlerle satın alınan makine ve ekipmanlar satışa çıkarılıyor.

Sanayi sitelerinde atıl durumda bekleyen makineler dikkat çekerken, bazı işletme sahiplerinin ellerindeki ekipmanları nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satmak zorunda kaldığı görülüyor.

Üretimde kullanılan torna, freze, pres ve benzeri makinelerin ikinci el piyasasında yoğun şekilde satışa sunulması, sanayicilerin yaşadığı finansman ve işletme maliyeti sorunlarının da önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kapanan işletmelerden geriye kalan makinelerin alıcı bulmakta zorlanması nedeniyle, bazı ekipmanların uzun süre sanayi sitelerinde beklediği belirtiliyor. Ortaya çıkan tablo, üretim kapasitesindeki daralmanın yanı sıra işletmelerin sahip olduğu makine parkının da atıl hale geldiğini gösteriyor.