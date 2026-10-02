Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Şişli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde meydana geldi.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağacın altında kalan otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak Mim Kemal Öke Caddesi'ni geçici olarak araç trafiğine kapattı.

Belediye ekipleri ise devrilen ağacın kaldırılması ve bölgede temizlik yapılması için çalışma başlattı.

Ağacın kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.