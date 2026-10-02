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Kaynak: AA

Uşak’ın Ulubey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Kaza, Eşme-Uşak kara yolunda Ulubey yakınlarında meydana geldi. C.A. (49) yönetimindeki 35 BLZ 348 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ruhi Akyıl’ın (71) kullandığı 64 DY 664 plakalı otomobil çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ruhi Akyıl ile eşi Döndü Akyıl (72) ve kızları Nevcan Sakaryalı’nın (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü C.A., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü daha sonra gözaltına alındı.