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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.’nin yeri tespit edildi.

"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki İ.E., jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.