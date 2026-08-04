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Kaynak: İHA

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında harekete geçen ekipler, adli makamların koordinasyonuyla operasyon düzenledi. Belirlenen 3 araç ile 3 farklı ikamette gerçekleştirilen aramalarda hassas burunlu dedektör köpeklerden de destek alındı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, araç ve evlerde gizlenmiş halde toplam 8 kilo 500 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.