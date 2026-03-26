Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni uyarınca, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi sebebiyle Sultanbeyli gişelerinden giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü veriliyor.



İzmir-Aydın Otoyolu 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde aydınlatma direği değişim ve revizyonu yapıldığından, orta ve sol şeritler kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.



TAG Otoyolu Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü derz onarımı nedeniyle bant aktarımı uygulanarak trafik, Adana yönünden çift taraflı akıyor.



Ankara-Samsun yolu 32-33. kilometreleri Ankara yönünde otoyol inşaatı dolayısıyla sağ banket kapatılarak geçişler kontrollü sürdürülüyor.



Ordu-Fatsa yolu 3-6. kilometrelerdeki asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu tarafındaki şeridinden iki yönlü yapılıyor.



Artvin-Erzurum yolu 0-37. kilometrelerdeki 20 tünelde temizlik faaliyeti yürütüldüğünden saat 17.30’a dek ulaşım tek şeritten sağlanacak.



Tuzluca-Iğdır ve Kumluca-Kemer-Antalya yollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü ilerliyor.



Bursa-Yenişehir Havalimanı yolu başlangıcındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, Havalimanı-Yenişehir

yönünden çift taraflı sürdürülüyor.



Düzce-Zonguldak-Ereğli güzergahındaki yol çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun karşı şeridinden iki yönlü sağlanıyor.