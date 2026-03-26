Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni uyarınca, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi sebebiyle Sultanbeyli gişelerinden giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü veriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde aydınlatma direği değişim ve revizyonu yapıldığından, orta ve sol şeritler kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü derz onarımı nedeniyle bant aktarımı uygulanarak trafik, Adana yönünden çift taraflı akıyor.
Ankara-Samsun yolu 32-33. kilometreleri Ankara yönünde otoyol inşaatı dolayısıyla sağ banket kapatılarak geçişler kontrollü sürdürülüyor.
Ordu-Fatsa yolu 3-6. kilometrelerdeki asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu tarafındaki şeridinden iki yönlü yapılıyor.
Artvin-Erzurum yolu 0-37. kilometrelerdeki 20 tünelde temizlik faaliyeti yürütüldüğünden saat 17.30’a dek ulaşım tek şeritten sağlanacak.
Tuzluca-Iğdır ve Kumluca-Kemer-Antalya yollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü ilerliyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolu başlangıcındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, Havalimanı-Yenişehir
yönünden çift taraflı sürdürülüyor.
Düzce-Zonguldak-Ereğli güzergahındaki yol çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun karşı şeridinden iki yönlü sağlanıyor.
Hangi yollarda çalışma var? Kara yollarında durum (26 Mart 2026)
Karayolları Genel Müdürlüğü güncel yol durumunu paylaştı. TEM, TAG ve İzmir-Aydın otoyolları başta olmak üzere birçok güzergahtaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması, kontrollü ve yavaş seyretmeleri büyük önem taşıyor.
