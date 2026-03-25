Emekli vatandaşların sosyal yardım sırasına girdiği, ev kirası ödeyemeyen insanların pansiyonlarda otogarlarda sabahladığı bir dönemde araç geçiş garantili yollara ödenen paralar isyan ettirmeye devam ediyor.

"KAMU BÜTÇESİYLE YAPIMI DEVAM EDEN YOL YOK"

Gazeteci Hilal Yağız, Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden 2026 yılına ait güncel otoyolların haritasını "Haritaya göre her birkaç kilometrelik yolda bir şirkete haraç veriyoruz. Yapımı devam eden özel otoyollar da var. Ancak ne yok, farkettiniz mi? Kamu bütçesiyle yapımı devam eden otoyol yok!" diyerek paylaştı.

"TAMAMI ÖZEL OLACAK"

"Yani bu ne demek? Bundan sonrası tufan... Tamamı özel olacak." ifadelerini kullanan Yağız, İzmir-çeşme otobanını örnek olarak gösterdi.

Hilal Yağız'ın paylaşımı şöyle:

"HALKIN YOLU KİME AİT?

"Aşağıdaki görsel Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden.

Güncel, 2026 yılına ait otoyollar

Haritaya göre her birkaç kilometrelik yolda bir şirkete haraç veriyoruz.

Yapımı devam eden özel otoyollar da var.

ancak ne yok, farkettiniz mi?

KAMU BÜTÇESİYLE YAPIMI DEVAM EDEN OTOYOL YOK!

Yani bu ne demek? Bundan sonrası tufan... Tamamı özel olacak.

TIPKI İZMİR-ÇEŞME OTOBANI GİBİ!

Yarımada halkı (Urla, Güzelbahçe, Seferihisar Çeşme Kent konseyleri)

29 Mart Pazar

Saat 11.30'da

Urla otoban çıkışında. 30 yıldır vergisini verdikleri otobanlarına sahip çıkıyor, bir araya geliyor"

Harita üzerinde belirtilen bazı önemli mesafeler ve bağlantılar şöyle:

GüzergahMesafe / DurumTekirdağ - Malkara 127 km

Malkara - Çanakkale 101 km

İstanbul - Sakarya 170 km

Kınalı - Odayeri 80 km

Ankara - Delice 120 km

Kırşehir - Niğde 330 km

Antalya - Alanya 122 km

Mersin - Erdemli (Kızkalesi) 52 km

Balıkesir - Manisa 426 km (İzmir hattı dahil)

Aydın - Denizli 163 km