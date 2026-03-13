Karaman’daki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” etkinliği kapsamında İstiklal Marşı öğrenciler tarafından Arapça olarak seslendirildi.

PROTOKOL SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Törene katılan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve diğer kamu görevlileri yaşananlara tepki göstermedi.

Olayın ardından programa dair görüntüler Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde de kamuoyu ile paylaşıldı.

Protokolün sessizliği özellikle veliler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı. “Türk İstiklal Marşı, kendi dilinde okunmalı” görüşünü savunan birçok kişi, uygulamanın amacını sorguladı.

ERDOĞAN MI ÖNÜNÜ AÇTI?

İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına protokolün sessiz kalışı akıllara partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Mayıs 2025 ‘de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde yaptığı konuşmayı getirdi. Erdoğan, "Türk, Kürt ve Arap ittifakıyla cihana hükmettik. Bu ittifak bozulduğunda zayıf düştük" diyerek bu üç grubu tarihsel bir bağla ile ilk kez birleştirmişti.

Erdoğan'ın konuşmalarında ‘Kürt, Türk, Arap’ vurgusunu sıklıkla yapması ve bu vurguyu "milli birlik"ten ziyade "dini kardeşlik" zeminine oturtması eleştirilerin odağını oluştururken, İstiklal Marşı’na dek birleştirilmeye çalışılması ve söz konusu olay hakkında soruşturma başlatılmaması ise akıllarda soru işareti yarattı.

EĞİTİMCİLERDEN VE KAMUOYUNDAN SERT TEPKİ

Tartışmalara Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan da açıklama geldi. Özbay Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Hangi ülkenin ulusal marşı resmi başka bir dilde okunur? İstiklal Marşı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sesidir, egemenliğinin sembolüdür. Arapça marş basit bir tercih değildir. Bu, Cumhuriyetin ortak sembollerine ve diline yaklaşımın da bir göstergesidir. Marşımızın dili Türkçedir” ifadelerini kullandı.

