İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, kutlamalara gölge düşüren bir skandal yaşandı. Karaman'daki bir imam hatip orta okulunda düzenlenen programda İstiklal Marşımız Arapça okundu. Protokolde bulunan yetkililer skandalı izlemekle yetindi.

DİL PROVOKASYONUNU TÜM YETKİLİLER İZLEDİ

Skandal, Karaman'daki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün anıldığı programda dil provokasyonu, programın önüne geçti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda İstiklal Marşı Arapça okutuldu.

DEVLET TEMSİLCİLERİ ÖYLECE İZLEDİ

Bu skandal provokasyon, Karaman Valisi, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün gözleri önünde yaşandı. Devlet büyükleri devletin dilini savunamazken, dil tüccarlığı yapan bu etkinliğe sessiz kaldı. Bu da yetmezmiş gibi program, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı.

BU PROVOKASYON DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ

Bu ilk değil. İstiklal Marşı'na karşı yapılan bu saygısızlık 2019 yılında da Kırıkkale Üniversitesi'nin etkinliklerinde denenmiş, kamuoyunda büyük tepki çekmişti