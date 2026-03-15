Magazin dünyasını sarsan açıklamalarla gündeme oturan Hande Ataizi, 14 Mart 2026 tarihinde yaptığı röportajda Hülya Avşar'ın başrol oynadığı Aynı Yağmur Altında dizisini sert ifadelerle yerden yere vurdu. Diziyi izlediğini belirten Ataizi, projeyi "berbat" olarak nitelendirdi ve benzer bir teklif gelse kesinlikle kabul etmeyeceğini vurguladı.

Ataizi'nin sözleri şöyle:

"Ay, Allah korusun! Tabii ki oynamazdım yani. Ben iyi işlerde olmayı seviyorum. Diziyi izledim... Dizi berbat ya! Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim. Kötü bir şey izlemek ve kötü bir şeyin içinde olmak gerçekten benim ruhuma ters."

ATV'de 9 Şubat 2026'da yayınlanmaya başlayan Aynı Yağmur Altında, Baba Yapım imzalı bir dram dizisi. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı otururken, senaryo Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alındı. Başrollerde Hülya Avşar (Fazilet), Nilsu Berfin Aktaş (Rosa Sofia Martinez), Burak Tozkoparan (Ali Aydan), Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu), Deniz Uğur, Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

Ancak dizi, reytinglerde bekleneni veremediği yönünde eleştiriler alıyor. IMDb'de ortalama 2.9/10 puanla düşük notlar alırken, bazı bölümlerde sette maaş sorunları nedeniyle çekimlerin durduğu iddiaları da gündeme geldi. Dizi başlangıçta pazartesi akşamları yayınlanırken, 4. bölümden itibaren pazar 20.00 bandına alındı.

Ataizi'nin "berbat" yorumu sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı buldu. Kullanıcı yorumlarında dizinin senaryosunun zayıf olduğu, duygusal bağ kurdurmadığı, bazı sahnelerin yapay bulunduğu ve izleyiciyi küstürdüğü yönünde görüşler öne çıkıyor. Hülya Avşar cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, bu çıkış magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Hande Ataizi'nin kalite odaklı duruşuyla bilinen sert tavrı, sektördeki yapım kalitesi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.