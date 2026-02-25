Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Domuz eti krizi büyüyor: 'Aynı Yağmur Altında' reytinglerde dip yaptı

Domuz eti krizi büyüyor: 'Aynı Yağmur Altında' reytinglerde dip yaptı

Hülya Avşar’ın başrolünde olduğu "Aynı Yağmur Altında", tartışmalı domuz eti sahnesi sonrası reytinglerde dibe vurdu. Muhafazakar aileye ikram edilen yemek tepki çekerken, Total’de 1.85’e düşen dizi Pazar gününe alındı.

Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Hülya Avşar’ın yer aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisi, tartışmalı sahnesi sonrası reytinglerde dibe vurdu. Muhafazakar bir aileye domuz eti ikram edilen sahneye gelen tepkiler, dizinin hem izlenme oranlarını hem de yayın gününü değiştirdi.

NE OLMUŞTU?

Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu tarafından canlandırılan Tülin karakterinin, muhafazakar değerlere sahip bir aileye bilerek domuz eti ikram etmesi, izleyici nezdinde "toplumsal değerlere saygısızlık" olarak yorumlandı.

Fragman aşamasından itibaren eleştirilen bu sahne, 3. bölüm itibarıyla dizinin izleyici kitlesini tamamen kaybetmesine yol açtı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Aynı Yağmur Altında", modern ve seküler bir yaşam süren bir kadınla, muhafazakâr değerlere sıkı sıkıya bağlı bir ailenin yollarının kesişmesini konu alıyor.

Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişlere sahip iki ailenin, bir tesadüf veya akrabalık bağı genelde çocukların evliliği veya komşuluk üzerinden bir araya gelmesiyle yaşanan "mahalle baskısı" ve "yaşam tarzı" tartışmaları işleniyor.

Dizi, "Aynı gökyüzü altında ama farklı dünyalarda" yaşayan insanların birbirine tahammül etme sınırlarını ve toplumsal kutuplaşmayı bir dram hikayesi üzerinden anlatmayı hedefliyor.

REYTİNG TABLOSUNDA SERT DÜŞÜŞ


Haftalık reyting listelerinde ilk 10’un çok uzağında kalan yapım, reklam verenlerin dikkatle takip ettiği AB ve ABC1 gruplarında da hüsrana uğradı. İşte o kritik rakamlar

Total
1.85
İlk 20'ye girmekte zorlandı.
AB
1.34
Eğitimli izleyici kitlesini kaybetti.

ABC1: 1.70

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Reytinglerdeki bu sert düşüşün ardından kanal yönetimi,

dizinin gününde değişiklik yaptı. Yapılan resmi açıklamaya göre dizi, 4'üncü

bölümünden itibaren Pazar akşamları ATV ekranlarına gelecek.

Fragmanı yayınlandıktan sonra uzun süre tartışılan dizi

sosyal medyada gündem olurken gelen tepkiler dizinin yazım ekibinde değişime

sebep olmuştu.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu tepkilerin gölgesinde kaldı.
Dizi, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren iddialı bir cast yapısına sahip

Hülya Avşar: Modern ve kuralları kendi koyan güçlü bir kadın karakterinde.
Mine Çayıroğlu: Tartışmaların odağındaki Tülin karakterine hayat veriyor.
Burak Hakkı - Ege Aydan: Hikayenin gidişatını belirleyen kilit erkek figürleri olarak kadroda.

Birand Tunca

Nilsu Berfin Aktaş

Burak Tozkoparan

Fikret Kuşkan

Deniz Uğur

Levent Ülgen

Erkan Can

Sarp Bozkurt

