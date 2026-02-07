Oyuncu Hülya Avşar, "Aynı Yağmur Altında' dizisindeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avşar'ın başörtüsüne ilişkin sözleri ise tepkilere neden oldu.

'GÜNLÜK HAYATIMA ENTEGRE EDEBİLİRİM, ÇOK ŞIK ÇÜNKÜ'

Ünlü oyuncu başörtüsü için "O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Başörtüsünü, başını örtmeyen kişilerin de kullandığını görüyoruz. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sosyal medyada yayılmasıyla Avşar'a tepkiler de gecikmedi.

Birçok kullanıcı sözlerinden dolayı ünlü oyuncu eleştirdi.

-Kullanıcıların yorumlarından bazıları şu şekilde oldu:

-Günlük hayata entegre olmak için takmıyorsun Hülyacim Allah'ın emri diye takıyorsun... Anlar mısın bilemem.

-Doymadı magazine doymadı git artık ya

-Herkesin türban takmak için nedeni farklı. Samimi olan ise tek bir nedenle takar. Sadelikle, sessizlikle, kendi ile yaradanı arasında kalır konu.

-Dizi başlarken böyleyse finalinde çarşafa girer artık.

-Yanlış cümle kurmamak için 10 saat geveledi ve yine yanlış cümle kurdu.