Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, rakibi Liverpool'un yıldızını radarına aldı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Singo, Osimhen ve Nhaga kaydetti.
Galatasaray, bu galibiyetle puanını 64’e yükseltti ve zirvede farkı açtı. Aynı zamanda önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen yıldız ismi de transfer listesine ekledi.
HEDEF VAN DIJK
Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk için nabız yokladığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın, Hollandalı yıldız stoper Virgil van Dijk ile ilgilendiği ve sürpriz bir transfer planı hazırladığı iddia edildi.
DÜNYA ÇAPINDA TRANSFER
Gazeteci Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen yıldız stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların savunma hattını güçlendirmek için dünya çapında bir isim üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
ATMOSFER ÇOK ETKİLEDİ
Öte yandan gazeteci Burhan Can Terzi, "Soyunma odası koridorlarında van Dijk'la karşılaşan bir kaynağımdan aldığım bilgi; Galatasaray - Liverpool maçı sonrası van Dijk, 3-4 dakika boyunca dona kalmış gibi Ali Sami Yen Rams Park'ı izliyor. Adeta aşık olmuş gibi." dedi.
Temsilcimiz, evinde oynadığı maçta Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.
Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.
OKAN BURUK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da transferde oldukça istekli olduğu öne sürüldü.
Atmosferden etkilendiği belirtilen Van Dijk’ın, sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakabileceği iddia edildi.
SEZON RAKAMLARI
Liverpool'un istikrarlı stoperi, bu sezon takımıyla şimdiye kadar 42 maça çıktı ve takımına 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Hem Liverpool'un hem de Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı olan 34 yaşındaki savunmacı, 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olmuştu.
Deneyimli stoper, Hollanda A takım formasıyla da 88 maça çıktı.