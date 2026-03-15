Yeniçağ Gazetesi
15 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar

Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, rakibi Liverpool'un yıldızını radarına aldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.

1 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Singo, Osimhen ve Nhaga kaydetti.

2 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 3

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 64’e yükseltti ve zirvede farkı açtı. Aynı zamanda önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen yıldız ismi de transfer listesine ekledi.

3 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 4

HEDEF VAN DIJK

Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk için nabız yokladığı öne sürüldü.

4 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 5

Galatasaray’ın, Hollandalı yıldız stoper Virgil van Dijk ile ilgilendiği ve sürpriz bir transfer planı hazırladığı iddia edildi.

5 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 6

DÜNYA ÇAPINDA TRANSFER

Gazeteci Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen yıldız stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların savunma hattını güçlendirmek için dünya çapında bir isim üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

6 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 7

ATMOSFER ÇOK ETKİLEDİ

Öte yandan gazeteci Burhan Can Terzi, "Soyunma odası koridorlarında van Dijk'la karşılaşan bir kaynağımdan aldığım bilgi; Galatasaray - Liverpool maçı sonrası van Dijk, 3-4 dakika boyunca dona kalmış gibi Ali Sami Yen Rams Park'ı izliyor. Adeta aşık olmuş gibi." dedi.

7 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 8

Temsilcimiz, evinde oynadığı maçta Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.

8 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 9

Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.

9 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 10

OKAN BURUK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da transferde oldukça istekli olduğu öne sürüldü.

10 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 11

Atmosferden etkilendiği belirtilen Van Dijk’ın, sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakabileceği iddia edildi.

11 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 12

SEZON RAKAMLARI

Liverpool'un istikrarlı stoperi, bu sezon takımıyla şimdiye kadar 42 maça çıktı ve takımına 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

12 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 13

Hem Liverpool'un hem de Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı olan 34 yaşındaki savunmacı, 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olmuştu.

13 14
Galatasaray'dan transfer bombası: Liverpool'un yıldızı için gaza bastılar - Resim: 14

Deneyimli stoper, Hollanda A takım formasıyla da 88 maça çıktı.

14 14
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro