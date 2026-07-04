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Kaynak: ANKA

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen Hamaney için önce Tahran’da protokol törenleri yapıldı, ardından naaşı halka gösterime sunuldu.

⚡️BREAKING: The Public farewell ceremony for Grand Ayatollah Khamenei has Begun



Approximately 20 million Mourners are expected, and the event could become the Largest funeral in recorded Human History pic.twitter.com/npd6j6ujxu — Iran Observer (@IranObserver0) July 4, 2026

İranlı yetkililer, devlet görevlileri, din adamları ve yabancı davetlilerin katılımıyla düzenlenen ilk törenlerde binlerce kişinin hazır bulunduğu aktarıldı. Törenlerin Kum, Necef ve Kerbela’da devam edeceği, final defin işleminin ise Meşhed’de gerçekleştirileceği bildirildi.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN YOĞUN KATILIM SEFERBERLİĞİ

Hükümet kaynakları, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan uğurlama yürüyüşlerine milyonlarca insanın iştirak etmesini amaçladıklarını kaydetti. Bu doğrultuda anma etkinliklerine gelen kitlelere karşılıksız ulaşım imkânı, iaşe ve barınma desteği sağlandığı aktarıldı. Başkent genelinde koruma tedbirleri de en üst seviyeye taşındı. Metropolün ana arterlerinde askeri birlikler ve emniyet güçleri konumlandırılırken, Besic teşkilatına bağlı unsurların motosikletlerle güvenlik turları attığı müşahede edildi.

İranlı yetkililer ayrıca, yas süreçleri devam ederken Washington ve Tel Aviv yönetimlerine yönelik, olası bir askeri harekattan kaçınmaları hususunda kesin bir ihtar iletti.

ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANDI

Merasimde eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Vekili He Wei, Pakistan Hükümet Başkanı Şahbaz Şerif ve Irak Devlet Başkanı Nizar Amedi’nin de aralarında saf tuttuğu pek çok uluslararası figür ve üst düzey bürokrat hazır bulundu.

İsrail ordusunun operasyonlarında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile organizasyonun tepe yöneticilerinden İmad Muğniye’nin aile fertleri de anmada yerini aldı. İran’ın yürütme başkanı, parlamento lideri, hariciye nazırı ve diğer kabine üyeleri de cenaze alanına gelerek taziyelerini sundu ve duada bulundu.

SİLAHLI KUVVETLERİN YENİ KOMUTANI MEYDANA ÇIKTI

Görevine yeni başlayan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi, istihbarat ve güvenlik protokolleri sebebiyle uzun müddettir medyanın karşısına çıkmamasının ardından bu büyük anma organizasyonunda ilk kez kameralarca kaydedildi. Vahidi, defin öncesi naaşın önünde saygı duruşu gerçekleştirdi.

ŞEHADET VE MATEM HAVASI HAKİM OLDU

Ritüeller esnasında çok sayıda vatandaş elleriyle göğüslerine ve sırtlarına vurarak kederlerini dışa vurdu. Tabut mekanizmalarının üzerine siyah renkteki sarıklar, resmi ülke sembolleri ve karanlık yas flamaları serildi.

Ülkenin pek çok yerleşim merkezine matem alameti olan siyah örtüler asılırken, Tahran merkezinde bir araya gelen topluluklar kitlesel reaksiyon gösteren sloganlar haykırdı.

TOPRAĞA VERİLME SÜRECİ ASKERİ RİSKLER NEDENİYLE ERTELENDİ

İranlı idareciler, İslam inancına göre defin işlemlerinin normal şartlarda süratle icra edildiğini fakat mevcut harp nizamı dolayısıyla can güvenliğini korumak adına defin ritüelinin muhtemel bir mutabakat sonrasına bırakıldığını ilan etti.

Hazırlanan programa göre Hamaney’in cenazesi, başkentteki organizasyonların bitimiyle Kum, Necef ve Kerbela şehirlerine nakledilecek, son aşamada Meşhed’de yer alan İmam Rıza Külliyesi sınırlarındaki alanda tertiplenecek törenle ebediyete uğurlanacak.