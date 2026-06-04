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İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’i Orta Doğu’daki savaşta “kesin bir darbe” aldıktan sonra İranlılar arasında “bölünme” yaratmaya çalışmakla suçladı.

AFP’nin aktardığına göre, Mücteba Hamaney yazılı mesajında “kötü niyetli düşmanın” halk arasında “şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve ayrılık tohumları ekmeye” çalıştığını söyledi.

Hamaney mesajında, “Bu kötü niyetli girişimler karşısında herkes; kararlılık, basiret, birlik ve dayanışmayı koruyarak, onların uğursuz planını boşa çıkarmalıdır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün New York Post'a yaptığı açıklamalarda İran dinî lideri Mücteba Hamaney'le görüşebileceğini söylemişti. ABD Başkanı Trump, İran savaşı başladığından bu yana kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ile "oldukça iyi anlaşıyor gibi göründüklerini" ileri sürdü.

Trump, Ayetullah'ın sağlık durumuna ilişkin olarak New York Post'un sorusuna "Durumunun çok iyi olduğuna dair bir şey duymuyorum." yanıtını verdi. Trump, "Haberlere inanırsanız, biliyorsunuz, vücudunun birçok farklı parçasını kaybetmiş durumda" dedi.