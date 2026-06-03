ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran ile yürütülen temaslar, İsrail ile ilişkiler ve küresel enerji piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İRAN İLE DİPLOMATİK TEMAS MESAJI

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile diplomatik temas kurulabileceğini belirterek görüşmeler konusunda aceleci davranmadığını söyledi.

İran ile müzakerelerin hızlı ilerlediğini ifade eden Trump, “Görüşmeler için acelem yok. İran ile müzakereler hızla ilerliyor. Nükleer silahlara sahip olmayacaklar ve çok daha iyi şeyler yaşanacak, İran çok iyi olacak” dedi.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda genel bir kabul bulunduğunu öne sürdü.

NETANYAHU HAKKINDA KONUŞTU

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine yönelik de açıklamalarda bulundu.

Daha önce Netanyahu’ya yönelik ateşkes çağrısıyla ilgili sert çıkışını kabul eden Trump, “Onun sürekli Lübnan ile savaşmasından biraz rahatsız oldum. Bugüne kadar çok iyi çalıştık. Bibi’yi çok severim ve onunla çok iyi anlaşırım. Ben bir savaş dönemi başkanıyım, o da bir savaş dönemi başbakanı” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINA DEĞİNDİ

Trump, küresel petrol piyasalarındaki gelişmelere de değinerek enerji fiyatlarıyla ilgili beklentilerin gerçekleşmediğini savundu.

“Herkes petrolün varil fiyatının 300-400 dolar olacağını söylüyordu. Şu an varili 98 dolar. Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimaline bakarsanız, bu ödenecek büyük bir bedel değil” diyen Trump, enerji maliyetleri ile güvenlik riskleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Trump, mevcut petrol fiyatlarının daha önce dile getirilen senaryoların altında kaldığını ifade etti.