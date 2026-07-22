AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında derneğin genel merkezinde aramalar yapılırken, çok sayıda dijital materyal ve mali evraka el konulmuştu. Haluk Levent, savcılığın tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.