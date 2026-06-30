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Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın liderliğinde olduğu iddia edilen bir suç örgütüne ilişkin iddialar kapsamında sürdürülüyor. Dosyada “suç örgütü kurma ve üyelik”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar bulunuyor.

Soruşturmanın önceki aşamalarında elde edilen etkin pişmanlık beyanları, tanık ifadeleri, dijital incelemeler, HTS kayıtları, evraklar ve mali hareketlerin analiz edilmesiyle, farklı eylemlerde de suç şüphesine ulaşıldığı aktarıldı.

26 Haziran’da İstanbul ve İzmir’de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı listesinde yer alan 18 kişiden 17’si yakalanırken, bir şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Haziran’da mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.