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CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Önceki 2 operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Kabadayı'nın da olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Şile Belediyesi soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı; 1 kişi daha gözaltına alındı.

CHP'li belediye ve başkanlarına yönelik soruşturma, operasyon ve tutuklamalar sürüyor.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 kişi, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3. DALGA OPERASYON

HTS kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Söz konusu kişilerden 15'i tutuklandı, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Daha sonra Şile Belediyesi'ne 26 Haziran'da 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, sonradan 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 17'e yükseldi.

ARANAN 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi daha gözaltına alındı.