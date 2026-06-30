Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı

Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı

ASAL Araştırma, Haziran 2026 dönemine ait "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu soruldu. Muhtemel adayların ilk altı aydaki oy grafiğindeki değişimler dikkat çekti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 1

6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan araştırmada, seçmenin tercihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yükselişi sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düşüş eğiliminde olduğu görüldü.

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 2

İşte paylaşılan ASAL Araştırma'nın verilerine göre ankette öne çıkan detaylar:

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 3

Zirvede Erdoğan Var, Mansur Yavaş Yükselişte

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 4

Anket sonuçlarına göre, "Türkiye'yi kim yönetmeli?" sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada yüzde 26,0 ile Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Erdoğan’ın Ocak 2026’da yüzde 23,2 olan oranı, Haziran ayında zirve noktasına ulaştı.

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 5

İkinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor. Ocak ayında yüzde 14,0 olan Yavaş’ın destek oranı, Haziran ayı itibarıyla yüzde 17,4’e kadar yükselmiş durumda.

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 6

Anketin en dikkat çekici değişimlerinden biri CHP kanadında yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olan destek yıl başından bu yana kademeli olarak azaldı. Ocak 2026’da yüzde 11,3 olan İmamoğlu’nun oranı, Haziran’da yüzde 9,2’ye geriledi.

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 7

Buna karşın Özgür Özel, Haziran ayında belirgin bir sıçrama gerçekleştirdi. Nisan ayında yüzde 6,2 seviyesinde olan Özel, Haziran ayında puanını yüzde 8,0’e çıkararak İmamoğlu ile arasındaki farkı kapattı.

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 8

Anket sonuçlarının tamamı şöyle:

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 9

Recep Tayyip Erdoğan:%26.0

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 10

Mansur Yavaş:%17.4

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 11

Ekrem İmamoğlu:%9.2

Özgür Özel:%8.0

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 12

Selahattin Demirtaş:%5.5

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 13

Devlet Bahçeli:%4.1
Müsavat Dervişoğlu:%3.6

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 14

Ümit Özdağ:%1.6
Yavuz Ağıralioğlu:%1.5

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 15

Fatih Erbakan:%1.3

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Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı - Resim: 16

Diğer:%2.5
Hiçbiri:%16.5
Fikrim yok/Cevap yok: %2.8

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