6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan araştırmada, seçmenin tercihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yükselişi sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düşüş eğiliminde olduğu görüldü.
Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı
ASAL Araştırma, Haziran 2026 dönemine ait "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu soruldu. Muhtemel adayların ilk altı aydaki oy grafiğindeki değişimler dikkat çekti.Yunus Arıkan
İşte paylaşılan ASAL Araştırma'nın verilerine göre ankette öne çıkan detaylar:
Zirvede Erdoğan Var, Mansur Yavaş Yükselişte
Anket sonuçlarına göre, "Türkiye'yi kim yönetmeli?" sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada yüzde 26,0 ile Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Erdoğan’ın Ocak 2026’da yüzde 23,2 olan oranı, Haziran ayında zirve noktasına ulaştı.
İkinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor. Ocak ayında yüzde 14,0 olan Yavaş’ın destek oranı, Haziran ayı itibarıyla yüzde 17,4’e kadar yükselmiş durumda.
Anketin en dikkat çekici değişimlerinden biri CHP kanadında yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olan destek yıl başından bu yana kademeli olarak azaldı. Ocak 2026’da yüzde 11,3 olan İmamoğlu’nun oranı, Haziran’da yüzde 9,2’ye geriledi.
Buna karşın Özgür Özel, Haziran ayında belirgin bir sıçrama gerçekleştirdi. Nisan ayında yüzde 6,2 seviyesinde olan Özel, Haziran ayında puanını yüzde 8,0’e çıkararak İmamoğlu ile arasındaki farkı kapattı.
Anket sonuçlarının tamamı şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan:%26.0
Mansur Yavaş:%17.4
Ekrem İmamoğlu:%9.2
Özgür Özel:%8.0
Selahattin Demirtaş:%5.5
Devlet Bahçeli:%4.1
Müsavat Dervişoğlu:%3.6
Ümit Özdağ:%1.6
Yavuz Ağıralioğlu:%1.5
Fatih Erbakan:%1.3
Diğer:%2.5
Hiçbiri:%16.5
Fikrim yok/Cevap yok: %2.8