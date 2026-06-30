Türkiye'yi kim yönetsin anketinde çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş - Erdoğan yarışı kızıştı

Anketin en dikkat çekici değişimlerinden biri CHP kanadında yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olan destek yıl başından bu yana kademeli olarak azaldı. Ocak 2026’da yüzde 11,3 olan İmamoğlu’nun oranı, Haziran’da yüzde 9,2’ye geriledi.